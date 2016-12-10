 Müjdelerimiz olacak – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Müjdelerimiz olacak

    Müjdelerimiz olacak

    : Devre arasında yapılması gerekenleri biliyoruz. Hakemin penaltı kararı doğruydu, bizim yediğimiz golden önce de Okay’a yapılan fauldü.

    Teknik direktör , "Kazanma arzumuz ofansif anlamda özellikle ikinci yarı oldukça yüksekti" dedi. Yanal, "Önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle taraftarımızdan anlayış bekliyoruz. Devre arasında yapmamız gerekenleri biliyoruz. Bazı müjdelerimiz olacak" diye konuştu. Yanal, bir gazetecinin "Kayserispor ve Adanaspor maçındaki hakem hataları ve hataların lehine yapıldığı algısı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

    BEŞİKTAŞ MAÇI
    "Bizim hakemlerle ilgili ciddi sorunlarımız oldu. Benim ikinci gelişimde de çok saçma sapan olaylar oldu. 2011 sonrasına bakınca tartışmalar hatta alıkoymalar oldu. Evet, bugün belki atmayabilirdi, penaltı doğruydu. Yediğimiz golde Okay'a yapılan bence fauldü. Eşitlik hakemliği en belirgin hale getirendir. Bunu biz Beşiktaş maçında yaşadık."
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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