 Güray: Ben sol bekim – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Güray: Ben sol bekim

    Güray: Ben sol bekim
    Bordo-mavili futbolcu , "Kayserispor galibiyetinin bir anlam kazanması için Adanaspor'u da yenmeliydik. Bunu başardık" dedi, Güray, "Yusuf ve Mehmet'i tebrik ediyorum. 2 gol attılar. Onların bu performansına ihtiyacımız var. Sol açık, sol bek oynuyorum. Orjinal pozisyonum sol bek. Oynamak benim adıma önemli" ifadesini kullandı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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