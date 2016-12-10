 Fırtına geri döndü – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Fırtına geri döndü

    Fırtına geri döndü

    Yusuf ve biri penaltıdan olmak üzere Mehmet’in 2’şer golü ile coşan bordo-mavililer bu sezon ilk kez galibiyet serisi yakaladı.

    Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kayserispor'u mağlup eden Trabzonspor, sahasında da Adanaspor'u 4-1'le geçerek bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 35 ve 70. dakikalarda , 55'te penaltıdan ve 74'te Mehmet Ekici attı. Adanaspor'un tek golü 40'ta Foguinho'dan geldi. Adanaspor'da Da Silva, penaltı pozisyonunun oluştuğu 52. dakikada hakem Özgür Yankaya tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu penaltı ve kırmızı kart çok tartışıldı.

    İLK KEZ ÜST ÜSTE
    , bu sonuçla birlikte üst üste ikinci kez kazanarak puanını 18 yaptı. Fırtına ayrıca bu sezon ilk kez dört gollü galibiyet aldı. Trabzonspor bu haftaya kadar 13 maçta rakiplerine sadece 8 gol atabilmişti.

    4 MAÇ SONRA ZAFER
    Bordo-mavili takım dünkü galibiyetle sahasında dört resmi maç aradan sonra galip geldi. Sahasında en son 24.09.2016'da Atiker Konya'yı 1-0 yenen Trabzonspor, daha sonra Antalyaspor'a 1-0, Gümüşhanespor'a 2-1 (kupa) kaybetmiş Akhisar Bld ile 0-0 ve Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalmıştı. Ayrıca Adanaspor, 'de son dokuz maçta bir beraberlik sekiz yenilgi aldı ve kazanamadı.

    EN SKORER YUSUF
    Fırtına bu sezon geride kalan 14 haftada toplam 207 şut çekti ve bu alanda ilk dört sıra içinde yer alıyor. Trabzonspor takımında kaleyi en çok deneyen isimler ise Mehmet Ekici ve Yusuf Erdoğan oldu. Mehmet Ekici 39 şutta 15 isabet sağlayıp üç gol atarken, Yusuf Erdoğan 28 şutta 15 isabet yakalayıp dört gol attı. Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de en golcü oyuncuları 4 golle Yusuf Erdoğan, üç golle Mehmet Ekici oldu.



    Yunus Emre SEL
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:05
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