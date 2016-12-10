Fırtına geri döndü
Yusuf ve biri penaltıdan olmak üzere Mehmet’in 2’şer golü ile coşan bordo-mavililer bu sezon ilk kez galibiyet serisi yakaladı.
İLK KEZ ÜST ÜSTE
Trabzonspor, bu sonuçla birlikte üst üste ikinci kez kazanarak puanını 18 yaptı. Fırtına ayrıca bu sezon ilk kez dört gollü galibiyet aldı. Trabzonspor bu haftaya kadar 13 maçta rakiplerine sadece 8 gol atabilmişti.
4 MAÇ SONRA ZAFER
Bordo-mavili takım dünkü galibiyetle sahasında dört resmi maç aradan sonra galip geldi. Sahasında en son 24.09.2016'da Atiker Konya'yı 1-0 yenen Trabzonspor, daha sonra Antalyaspor'a 1-0, Gümüşhanespor'a 2-1 (kupa) kaybetmiş Akhisar Bld ile 0-0 ve Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalmıştı. Ayrıca Adanaspor, Süper Lig'de son dokuz maçta bir beraberlik sekiz yenilgi aldı ve kazanamadı.
EN SKORER YUSUF
Fırtına bu sezon geride kalan 14 haftada toplam 207 şut çekti ve bu alanda ilk dört sıra içinde yer alıyor. Trabzonspor takımında kaleyi en çok deneyen isimler ise Mehmet Ekici ve Yusuf Erdoğan oldu. Mehmet Ekici 39 şutta 15 isabet sağlayıp üç gol atarken, Yusuf Erdoğan 28 şutta 15 isabet yakalayıp dört gol attı. Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de en golcü oyuncuları 4 golle Yusuf Erdoğan, üç golle Mehmet Ekici oldu.
Yunus Emre SEL
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:05
- Lionel Carole'den Fenerbahçe maçı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga ben bir gsli olarak sana gülüyorum sen degilmisin mactan önce feneri yeneriz yencez hazırız diyen şimdi cıkıp utanmadınmı sakattım demeye ayıp ya
- En iyi gol ödülü Moussa Sow'un!
Toplam 3
Yorum
KrAlex Lens ile beraber mutlaka bonservisleri alınmalıdır. Yerlerine başka oyuncu almak son derece mantıksız.
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Toplam 2
Yorum
tolga caferini destekleyen tff degilmi bizim ne degişti caferin adil olur diyolardı gördük adam platini iki cıktı bizim tff nin uefa ve fifada esamesi bile yok agırlıgını bırak esamesi bile yok acizler
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