 Fabian Castillo muhteşem döndü – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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HEPSİ
    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    muhteşem döndü

    Fabian Castillo muhteşem döndü
    'in 8. haftadaki Galatasaray derbisinde sakatlanan ve son 5 lig maçında forma giyemeyen Fabian Castillo ile 11. haftadaki Antalyaspor maçında sınavında Mustafa Akbaş dün 18 kişilik kadroya alındı. 46. dakikada Aytaç'ın yerine giren Castillo, yaptığı şık hareketler, klas çalımları ve etkili paslarıyla dikkat çekti.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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