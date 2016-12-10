 Ersun Yanal’dan iki değişiklik – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    ’dan iki değişiklik

    Ersun Yanal’dan iki değişiklik
    Teknik direktör , Adanaspor karşısında Süper Lig'de son oynanan Kayserispor maçı 11'inde iki değişikliğe gitti. Deneyimli hoca, Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan Uğur'un yerine Mustafa Yumlu'ya, sakatlığı bulunan Bero'nun yerine de Kayserispor maçında kart cezasını tamamlayan Onazi'ye görev verdi.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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