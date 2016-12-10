 Ersun Yanal başarıya taşır – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    başarıya taşır

    Ersun Yanal başarıya taşır
    'un Adanaspor'u yendiği maçta 2 gol ve futboluyla şov yapan, karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçilen , maç sonrası hocası 'a tam destek verdi. Yusuf, gol sevincinin ardından Yanal'a koşmaları ile ilgili olarak, "Biz bir aileyiz. Biz de zor günler geçiriyoruz. Farkındayız. Ailemizin bazen yüzüne bakamıyoruz. Bu takımı Ersun Yanal başarıya taşır. Buranın kimliğini bilen insan. Bizi sabırla desteklesin taraftarlarımız. Adanaspor maçındaki en iyi gol Mehmet'indi" dedi.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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