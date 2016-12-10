 Ekici: Gollerim anneme hediye – Fotomaç – 10 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Ekici: Gollerim anneme hediye

    Ekici: Gollerim anneme hediye

    Bordo-mavili takımın dün biri penaltıdan olmak üzere iki golünü atan , "İki haftada iki önemli galibiyet aldık" dedi.

    26 yaşındaki orta saha, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Hedefimiz frenlemeden böyle galibiyetler almak" ifadesini kullandı. Annesinin tribünlerde olması ve 2. golden sonra gözyaşlarını tutamaması ile ilgili olarak ise Mehmet, "Annemi öpüyorum, gollerimi de ona armağan ediyorum" dedi. Sözleşme yenilemesi ile ilgili olarak ise Mehmet, "Geleceğim hakkında burada konuşmam yanlış olur" yorumunu yaptı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ekici: Gollerim anneme hediye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.