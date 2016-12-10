Ekici: Gollerim anneme hediye

Bordo-mavili takımın dün biri penaltıdan olmak üzere iki golünü atan Mehmet Ekici, "İki haftada iki önemli galibiyet aldık" dedi.

26 yaşındaki orta saha, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Hedefimiz frenlemeden böyle galibiyetler almak" ifadesini kullandı. Annesinin tribünlerde olması ve 2. golden sonra gözyaşlarını tutamaması ile ilgili olarak ise Mehmet, "Annemi öpüyorum, gollerimi de ona armağan ediyorum" dedi. Sözleşme yenilemesi ile ilgili olarak ise Mehmet, "Geleceğim hakkında burada konuşmam yanlış olur" yorumunu yaptı.