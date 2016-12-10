 Durica ve Zeki cezalı – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Durica ve Zeki cezalı

    Durica ve Zeki cezalı
    Fırtına dün 3 puanı hanesine yazdırırken, 2 oyuncusunu kaybetti. Bordo-mavililerin maçı öncesi 3'er sarı kartlı bulunan 4 oyuncusu Durica, Bero, Aytaç ve Zeki sınırdaydı. Forma giyen stoper Durica ve sağ bek Zeki dün sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Bu iki oyuncu önümüzdeki hafta oynanacak M. Başakşehir maçında yok.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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