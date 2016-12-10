 Diriliş Trabzon – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Diriliş Trabzon

    Diriliş Trabzon

    13 haftada sadece 8 gol atabilen bordo-mavili ekip, lig sonuncusu karşısında farka gitti, 4 golle şov yaptı. ve ’nin dubleleriyle 3 puana uzanan , bu sezon ilk kez üst üste kazandı.

    Geçen hafta deplasmanda 'u mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandıran Trabzonspor, dün gece de lig sonuncusu Adanaspor'u 4-1 yenip taraftarının yüzünü güldürdü. Avni Aker'de gol perdesini Yusuf Erdoğan açtı. 35'te Renan Foguinho'nun ikramını affetmeyen bordo-mavili oyuncu, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. İlk golde hata yapan Foguinho, 40. dakikada attığı kafa golü ile durumu eşitledi.

    Edgar Da Silva 52'de Mustafa Yumlu'nun yüzüne ceza sahası içinde koluyla darbeyi indirince hakem penaltı düdüğünü çaldı. Brezilyalı oyuncu kırmızı kartla atılırken, 55'te penaltı vuruşunu gole çeviren Mehmet Ekici, Fırtına'yı yeniden öne geçirdi. Gecenin yıldızı Yusuf Erdoğan, 70'te şık bir golle farkı 3'e taşıdı. Son sözü ise 74'te Mehmet Ekici söyledi. bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maç kazandı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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