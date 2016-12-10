Diriliş Trabzon
13 haftada sadece 8 gol atabilen bordo-mavili ekip, lig sonuncusu karşısında farka gitti, 4 golle şov yaptı. Yusuf Erdoğan ve Mehmet Ekici’nin dubleleriyle 3 puana uzanan Trabzonspor, bu sezon ilk kez üst üste kazandı.
Edgar Da Silva 52'de Mustafa Yumlu'nun yüzüne ceza sahası içinde koluyla darbeyi indirince hakem penaltı düdüğünü çaldı. Brezilyalı oyuncu kırmızı kartla atılırken, 55'te penaltı vuruşunu gole çeviren Mehmet Ekici, Fırtına'yı yeniden öne geçirdi. Gecenin yıldızı Yusuf Erdoğan, 70'te şık bir golle farkı 3'e taşıdı. Son sözü ise 74'te Mehmet Ekici söyledi. Trabzonspor bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maç kazandı.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:27
- "Adı gibi yancı bir hakem"
Toplam 4
Yorum
İçerde TS taraftarı olarak Adana tarafı haklıdır kullandığımız penaltı yanlıştır ama verilmeyen iki penaltımız var maçı TS kazanırdı ama biz her zaman adaletten yanayız.
- Riekerink'ten yeni hoca cevabı
Toplam 6
Yorum
sistemi bozan sniejder 4-4-2 oynadığımızda oldu demiş, sniejder sakatken oldu ve o maçlarda gs çok rahat oynadı. sniejder yetenekli ama mevkisinin hakkını vermiyor
- Aboubakar ağır ceza alacak
Toplam 13
Yorum
doktor007 abubakar ceza alsın bizde güzel bi forvet alsak olmaz mı bea ?
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