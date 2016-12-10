Cumhurbaşkanımıza özel teşekkürümüz var
Başkan Usta: Akyazı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’a teşekkür ederiz.
MUHTEŞEM BİR STAT
"Böyle muhteşem bir stadın ortaya çıkması için yıllardır çok büyük bir emek var. Tüm bu emekler, Türkiye'ye ve dünyaya mal olmuş Trabzonspor'umuzun, 50 yıllık mazisinden sonra yeni bir 50 yılına ışık tutacak olan, o 50 yıldaki şampiyonluklar gibi nice şampiyonlukların ortaya çıkmasına vesile olacak olan bir eseri ortaya çıkarma çabasıydı. Çok zor dönemlerden geçilerek bu stat ortaya çıkmış durumda. Türkiye'de muhteşem statların ortaya çıkarılması noktasında muhteşem bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz."
OLAĞANÜSTÜ DESTEK
Usta, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza özel bir teşekkürümüz var. Çünkü olağanüstü bir desteği ve takibiyle bugünlere gelen bu stadın ana destekleyicisi olarak hep onu gördük. İşin biraz daha içine girdiğimizde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ve bürokratlarımızın da velhasıl arkada dev bir orduyla denizin üzerinde cansiperane çalışan işçilerimizin de katkılarıyla ortaya çıkan muhteşem bir stat. Herkese çok derinden ve içten teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
NİCE ŞAMPİYONLUKLAR
Usta, 18 Aralık'ta müthiş bir açılış töreni yapacaklarını da vurgulayarak, "Ondan sonrası artık bize düşüyor. Nice şampiyonluklar, muhteşem zaferler, arkadan gelen gençlerimizin gurur duyacağı bir tesisle Trabzonspor'umuzu hazırlamak bize düşüyor. Her zerresine katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Ülkemize ve dünya spor tarihine katkıları olacak bu tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Yunus Emre SEL
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:40
- Lionel Carole'den Fenerbahçe maçı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga ben bir gsli olarak sana gülüyorum sen degilmisin mactan önce feneri yeneriz yencez hazırız diyen şimdi cıkıp utanmadınmı sakattım demeye ayıp ya
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Toplam 3
Yorum
KrAlex Lens ile beraber mutlaka bonservisleri alınmalıdır. Yerlerine başka oyuncu almak son derece mantıksız.
- Şampiyonlar Ligi maçlarının yeni saati...
Toplam 2
Yorum
tolga caferini destekleyen tff degilmi bizim ne degişti caferin adil olur diyolardı gördük adam platini iki cıktı bizim tff nin uefa ve fifada esamesi bile yok agırlıgını bırak esamesi bile yok acizler
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