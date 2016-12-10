 Cumhurbaşkanımıza özel teşekkürümüz var – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Cumhurbaşkanımıza özel teşekkürümüz var

    Cumhurbaşkanımıza özel teşekkürümüz var

    Başkan Usta: Akyazı için Cumhurbaşkanımız , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’a teşekkür ederiz.

    Cumhurbaşkanı 'ın da katılımıyla 18 Aralık'ta açılışı yapılacak olan Akyazı Stadyumu'nda son incelemeler dün yapıldı. Trabzon Valisi Yücel Yavuz, TOKİ Başkanı Ergün Turan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Trabzonspor Başkanı ile birçok bürokrat ve yönetici de stadyumdaki son incelemelerde hazır bulundu. Başkan Muharrem Usta, bir hafta sonra Akyazı Stadyumu'nun açılışını gerçekleştireceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

    MUHTEŞEM BİR STAT
    "Böyle muhteşem bir stadın ortaya çıkması için yıllardır çok büyük bir emek var. Tüm bu emekler, Türkiye'ye ve dünyaya mal olmuş Trabzonspor'umuzun, 50 yıllık mazisinden sonra yeni bir 50 yılına ışık tutacak olan, o 50 yıldaki şampiyonluklar gibi nice şampiyonlukların ortaya çıkmasına vesile olacak olan bir eseri ortaya çıkarma çabasıydı. Çok zor dönemlerden geçilerek bu stat ortaya çıkmış durumda. Türkiye'de muhteşem statların ortaya çıkarılması noktasında muhteşem bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz."

    OLAĞANÜSTÜ DESTEK
    Usta, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza özel bir teşekkürümüz var. Çünkü olağanüstü bir desteği ve takibiyle bugünlere gelen bu stadın ana destekleyicisi olarak hep onu gördük. İşin biraz daha içine girdiğimizde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ve bürokratlarımızın da velhasıl arkada dev bir orduyla denizin üzerinde cansiperane çalışan işçilerimizin de katkılarıyla ortaya çıkan muhteşem bir stat. Herkese çok derinden ve içten teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

    NİCE ŞAMPİYONLUKLAR
    Usta, 18 Aralık'ta müthiş bir açılış töreni yapacaklarını da vurgulayarak, "Ondan sonrası artık bize düşüyor. Nice şampiyonluklar, muhteşem zaferler, arkadan gelen gençlerimizin gurur duyacağı bir tesisle Trabzonspor'umuzu hazırlamak bize düşüyor. Her zerresine katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Ülkemize ve dünya spor tarihine katkıları olacak bu tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

    Yunus Emre SEL
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:40
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