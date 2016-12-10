 Borç 559 milyon tl – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Borç 559 milyon tl

    Borç 559 milyon tl

    Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören: ’un şu andaki geliri giderinden fazla ama geçmiş dönemdeki borç ve krediler dengeyi bozuyor

    'un bugün yapılacak 71'inci Olağan Genel Kurulu öncesi Denetleme Kurulu kulübün net borcunu 559 milyon 308 bin 817 lira olarak açıkladı. Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, düzenlediği basın toplantısında, kulübün 31 Ekim tarihi itibarıyla olan kısa ve uzun vadeli borçlarına dikkati çekerek, "Kısa vadeli borçlar 370 milyon 548 bin 658, uzun vadeli borçlar 303 milyon 151 bin 497, kısa vadeli varlıklar 114 milyon 391 bin 338, net borç toplamı ise 559 milyon 308 bin 817 liradır. 1 Kasım 2015 ile 31 Ekim 2016 tarihleri arasında Trabzonspor ve bağlı şirketlerin geliri 327 milyon 179 bin 261, gider toplamı ise 294 milyon 501 bin 983 liradır" diye konuştu. Gelirlerin giderlerden fazla olduğuna vurgu yapan Ören, "Ancak geçmiş borçlar ve krediler bu dengeyi bozuyor" diye konuştu.

    Krediler ve gelirler
    Kulübe bağlı şirketlerin 125 milyon 359 bin 766 lira kısa vadeli, 238 milyon 547 bin 500 lira ise uzun vadeli banka kredisi olduğunu belirten Ören, "Yönetici katkıları 34 milyon 792 bin 581 lira, futbolcu transfer gelirleri 43 milyon 226 bin 889 lira, Trabzonspor 61Cell gelirleri 36 milyon 620 bin 141 lira, reklam ve sponsorluk gelirleri 15 milyon 233 bin 923 lira, TV ve radyo naklen yayın geliri 49 milyon 880 bin 473 lira" ifadesini kullandı. Ören, bugün Denetleme Kurulu başkanlığına yeniden aday da oldu.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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