Borç 559 milyon tl
Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören: Trabzonspor’un şu andaki geliri giderinden fazla ama geçmiş dönemdeki borç ve krediler dengeyi bozuyor
Krediler ve gelirler
Kulübe bağlı şirketlerin 125 milyon 359 bin 766 lira kısa vadeli, 238 milyon 547 bin 500 lira ise uzun vadeli banka kredisi olduğunu belirten Ören, "Yönetici katkıları 34 milyon 792 bin 581 lira, futbolcu transfer gelirleri 43 milyon 226 bin 889 lira, Trabzonspor 61Cell gelirleri 36 milyon 620 bin 141 lira, reklam ve sponsorluk gelirleri 15 milyon 233 bin 923 lira, TV ve radyo naklen yayın geliri 49 milyon 880 bin 473 lira" ifadesini kullandı. Ören, bugün Denetleme Kurulu başkanlığına yeniden aday da oldu.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:40
- Lionel Carole'den Fenerbahçe maçı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga ben bir gsli olarak sana gülüyorum sen degilmisin mactan önce feneri yeneriz yencez hazırız diyen şimdi cıkıp utanmadınmı sakattım demeye ayıp ya
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Toplam 3
Yorum
KrAlex Lens ile beraber mutlaka bonservisleri alınmalıdır. Yerlerine başka oyuncu almak son derece mantıksız.
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Toplam 2
Yorum
tolga caferini destekleyen tff degilmi bizim ne degişti caferin adil olur diyolardı gördük adam platini iki cıktı bizim tff nin uefa ve fifada esamesi bile yok agırlıgını bırak esamesi bile yok acizler
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