Bize küfretmeyen taraftar için geldik

Maç sonrası taraftarların çağrısı ile tribünlere giden kaptanı Onur Kıvrak isyan etti. Onur, taraftara, "Buraya bize küfür etmeyenler için geldik. Küfür edilmedik yerimiz kalmadı. Biz de sizin kadar üzülüyoruz. Evde çoluk çocuğumuzun suratına bakamıyoruz. Maç boyunca gözüme lazer tutuldu. Topu göremedim bile. Böyle şey olur mu" dedi.