 Bize küfretmeyen taraftar için geldik – Fotomaç – 10 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Bize küfretmeyen taraftar için geldik

    Bize küfretmeyen taraftar için geldik
    Maç sonrası taraftarların çağrısı ile tribünlere giden kaptanı Onur Kıvrak isyan etti. Onur, taraftara, "Buraya bize küfür etmeyenler için geldik. Küfür edilmedik yerimiz kalmadı. Biz de sizin kadar üzülüyoruz. Evde çoluk çocuğumuzun suratına bakamıyoruz. Maç boyunca gözüme lazer tutuldu. Topu göremedim bile. Böyle şey olur mu" dedi.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bize küfretmeyen taraftar için geldik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.