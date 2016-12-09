 Zorunlu değişiklik – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Zorunlu değişiklik

    Zorunlu değişiklik
    Uğur Demirok'un yokluğunda bugünkü maçında zorunlu değişikliğe gidecek olan teknik direktör Ersun Yanal'ın, son oynanan Kayserispor karşılaşmasındaki 11'ini ise büyük oranda koruyacağı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın 11'de tek değişiklik yaparak sakatlığı bulunan Uğur'un yokluğunda Mustafa Yumlu'ya görev vermesi bekleniyor.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:25
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