 Yankaya atandı – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Yankaya atandı

    Yankaya atandı
    Bordo-mavili takımın Adanaspor ile bugün oynayacağı 14. hafta açılış maçını hakem Özgür Yankaya yönetecek. Fırtına, 1978 Edirne doğumlu Yankaya ile bugüne kadar çıktığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:15
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