 Usta’dan birlik çağrısı – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Usta’dan birlik çağrısı

    Usta’dan birlik çağrısı
    Başkan , "Trabzonsporumuz ayrışarak değil, birleşerek ancak güçlü olabilir, ayakta kalabilir" dedi. Usta, bugün ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Ertesi gün de olağan mali genel kurulumuz var. Camiamızı hem maça hem de kongremize bekliyorum" dedi. Usta, genel kurulun gündeminin 8. maddesi ile ilgili olarak ise "Yetki belgesinin sadece Kartal ve Akyazı'yı kapsayacak şekilde sınırlandırılmasını talep edeceğiz. Soru işaretleri bitecek" ifadesini kullandı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:23
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