 Uğur: Çok üzgünüm – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Uğur: Çok üzgünüm

    Uğur: Çok üzgünüm
    Geçiğimiz hafta oynanan ve 1-0 kazanılan Kayserispor maçındaki sakatlığı sonrası sol kasığında yırtık tespit edilen Uğur Demirok devreyi kapattı. Futbolcunun tedavisinin devam ettiği ama kalan haftalarda riske edilmeyerek ikinci yarıya hazır hale getireceği vurgulandı. Konu ile ilgili Uğur, "Çok üzgünüm. Tam form tutmuşken başıma bu iş geldi" dedi.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:24
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