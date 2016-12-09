Geçiğimiz hafta oynanan ve 1-0 kazanılan Kayserispor maçındaki sakatlığı sonrası sol kasığında yırtık tespit edilen Uğur Demirok devreyi kapattı. Futbolcunun tedavisinin devam ettiği ama kalan haftalarda riske edilmeyerek ikinci yarıya hazır hale getireceği vurgulandı. Konu ile ilgili Uğur, "Çok üzgünüm. Tam form tutmuşken başıma bu iş geldi" dedi.