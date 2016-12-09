 Transfer mevsimi – Fotomaç – 09 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Transfer mevsimi

    Transfer mevsimi

    , ile sol kanat ve forvet için resmen masaya oturuyor. Görüşmeleri bizzat Başkan Usta yapacak.

    Devre arasında takıma takviyeler yapacak olan Trabzonspor'un 'tan Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nun peşinde olduğunu daha önce duyurmuştuk. Bu konuda somut gelişmeler yaşanmaya başladı. Bordo-mavililerin başkanı Muharrem Usta'nın, bu transferlerle ilgili Beşiktaş ile masaya oturacağı öğrenildi. Kartal'ın devre arasında yapması muhtemel transferlerden sonra Kerim ve Ömer'i kiralık gönderme ihtimalinin artacağı belirtildi. İki oyuncu için satın alma opsiyonlarıyla birlikte kiralama teklifi yapacak olan Trabzonspor kulübü ön görüşmelerine devam ediyor. İki kanatta da oynayabilen 23 yaşındaki Kerim, 2013'ten bu yana Beşiktaş'ta ve sözleşmesi 2018'de sona eriyor. Genç futbolcu bu sezon şu ana kadar ligde sadece 3 maçta forma giyebildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ömer de 7 karşılaşmada oynadı.

    UMAR VE N'DİAYE LİSTEDE
    Fırtına'nın ayrıca Osmanlıspor'un 21 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Aminu Umar ve 26 yaşındaki Senegalli orta sahası N'Diaye için de resmi teklif yapacağı ortaya çıktı. Fırtına bu transferler için takas formülünü masada getireceği belirtildi.

    ALPEREN'E FIRTINA KANCASI
    'un hocası , 19 yaşındaki stoperleri Trabzonspor'un istediğini açıkladı. Tandoğan, "Alperen kaliteli bir oyuncu. Onu ve Başakşehir istiyor" diye konuştu. 1.85 boyunda olan Alperen şu ana kadar Denizlispor ile 32 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Sözleşmesi sezon sonu bitiyor.



    ?Yunus Emre SEL
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Transfer mevsimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle