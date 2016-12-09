Transfer mevsimi
Trabzonspor, Beşiktaş ile sol kanat Kerim Frei ve forvet Ömer Şişmanoğlu için resmen masaya oturuyor. Görüşmeleri bizzat Başkan Usta yapacak.
UMAR VE N'DİAYE LİSTEDE
Fırtına'nın ayrıca Osmanlıspor'un 21 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Aminu Umar ve 26 yaşındaki Senegalli orta sahası N'Diaye için de resmi teklif yapacağı ortaya çıktı. Fırtına bu transferler için takas formülünü masada getireceği belirtildi.
ALPEREN'E FIRTINA KANCASI
Denizlispor'un hocası Ali Tandoğan, 19 yaşındaki stoperleri Alperen Babacan'ı Trabzonspor'un istediğini açıkladı. Tandoğan, "Alperen kaliteli bir oyuncu. Onu Trabzonspor ve Başakşehir istiyor" diye konuştu. 1.85 boyunda olan Alperen şu ana kadar Denizlispor ile 32 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
?Yunus Emre SEL
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:19
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
Fero Kusura bakmayin ama hakem cok güzel yöneti adaletli davrandi sow orda golü atsaydi hakemin avantaja birakmasi dogru derdiniz hata sowda topa gitmeseydi faula icin itiraz etseydi hakem penaltiyi verirdi ama sow ne yapti topu kaleye göndermek istedi hakem de devam dedi o kadar dogru karar ha bu ara bjk gs ts falan tutmuyorum koyu bir FENERBAHCE taraftariyim
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
ugur penaltinin avantaji olmaz bilgin olsun
- Sürpriz isim: Ogbonna
Toplam 2
Yorum
Yasama Angelo Ogbonn 90 dakikasını izlemek lazım. Ancak boyu ve sol ayaklı oluşu tam bize göre stoper. Doğru düzgün futbolcu almayıp takımı futbolcu mezarlığına çevirmek yerine böyle adamları alacaksın. Cavandayı alanlar parasını da cebinden vermeli ve o transferden ders almalı.
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