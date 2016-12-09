 Trabzonspor - Adanaspor | Canlı Anlatım – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    - | Canlı Anlatım

    Trabzonspor - Adanaspor | Canlı Anlatım

    Geçtiğimiz hafta ’u yenen , ’u konuk ediyor. Fırtına bugün de kazanarak seri yakalamak istiyor. Mücadele saat 20.00'de başladı.

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası maçıyla start alıyor. Hüseyin Avni Aker'de oynanan maçı hakem Özgür Yanyaka yönetiyor. Onun yardımcıları ise Baki Tuncay Akkın ve Erdinç Sezertam.

    Süper Lig'de kötü gidişata 'u deplasmanda Bero'nun golü ile 1-0'la yenerek 'dur' diyen Trabzonspor, bugün Adanaspor'u konuk ediyor. Kritik karşılaşmayı kazanarak hem bir galibiyet serisi yakalamak hem de üst sıralara doğru tırmanışa geçmek isteyen bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Uğur dışında eksik oyuncu yok.

    FIRTINA AÇIK ARA: 30-10
    Trabzonspor ile Adanaspor, bugün 50'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 49 maçta Fırtına'nın 30, Adanaspor'un 10 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise berabere bitti. Trabzonspor rakibine 75 gol atarken, kalesinde 30 gol gördü.



    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Onur, Zeki, Mustafa Yumlu, Durica, Güray, Onazi, Aytaç, Okay, Mehmet Ekici, Yusuf, N'Doye

    Adanaspor: Hayrullah, Digao, Ramos, Didi, Renan Diniz, Bekir, Foguinho, Roni, Koman, Magaye, Edgar

    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 19:58
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