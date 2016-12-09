Trabzonspor - Adanaspor | Canlı Anlatım
Geçtiğimiz hafta Kayserispor’u yenen Trabzonspor, Adanaspor’u konuk ediyor. Fırtına bugün de kazanarak seri yakalamak istiyor. Mücadele saat 20.00'de başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası Trabzonspor – Adanaspor maçıyla start alıyor. Hüseyin Avni Aker'de oynanan maçı hakem Özgür Yanyaka yönetiyor. Onun yardımcıları ise Baki Tuncay Akkın ve Erdinç Sezertam.
Süper Lig'de kötü gidişata Kayserispor'u deplasmanda Bero'nun golü ile 1-0'la yenerek 'dur' diyen Trabzonspor, bugün Adanaspor'u konuk ediyor. Kritik karşılaşmayı kazanarak hem bir galibiyet serisi yakalamak hem de üst sıralara doğru tırmanışa geçmek isteyen bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Uğur dışında eksik oyuncu yok.
FIRTINA AÇIK ARA: 30-10
Trabzonspor ile Adanaspor, bugün 50'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 49 maçta Fırtına'nın 30, Adanaspor'un 10 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise berabere bitti. Trabzonspor rakibine 75 gol atarken, kalesinde 30 gol gördü.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onur, Zeki, Mustafa Yumlu, Durica, Güray, Onazi, Aytaç, Okay, Mehmet Ekici, Yusuf, N'Doye
Adanaspor: Hayrullah, Digao, Ramos, Didi, Renan Diniz, Bekir, Foguinho, Roni, Koman, Magaye, Edgar
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 19:58
- Beşiktaş’ı kayıran namerttir
Toplam 8
Yorum
sz s.ovalı,müthiş yorum.,.
- Türkleri de kebabı da severim
Toplam 27
Yorum
KARTAL benim anlamadığım şeylerden biriside yıllardır türk fuboluna kıyım yapılıyor hele hiç unutamadığım fener bodox maçında bahtiyar ortasahada kaleciyle karşı karşıya kalmıştı adam arkadan fomasını çekip yırttı hakem foul bile vermedi bu spor bakanları neredeler ne yapıyorlar niye bununla mücadele etmiyorlar.....
- Trabzonspor - Adanaspor | Canlı Anlatım
Toplam 1
Yorum
Ali tetik Mehmet ekici sevdiğim Bir futbolcusun senin şu ana kadar 10 gol 10 asitleri takımı sırtlaman lazimdi biraz daha çalış sayın ekici sen on numarasin
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