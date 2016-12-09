Trabzonspor - Adanaspor | 20.00

Süper Lig'de kötü gidişata Kayserispor'u deplasmanda Bero'nun golü ile 1-0'la yenerek 'dur' diyen Trabzonspor, bugün Adanaspor'u konuk edecek. Kritik karşılaşmayı kazanarak hem bir galibiyet serisi yakalamak hem de üst sıralara doğru tırmanışa geçmek isteyen bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Uğur dışında eksik oyuncu yok.

FIRTINA AÇIK ARA: 30-10

Trabzonspor ile Adanaspor, bugün 50'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 49 maçta Fırtına'nın 30, Adanaspor'un 10 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise berabere bitti. Trabzonspor rakibine 75 gol atarken, kalesinde 30 gol gördü.



İŞTE İLK 11'LER



Trabzonspor: Onur, Zeki, Mustafa Yumlu, Durica, Güray, Onazi, Aytaç, Okay, Mehmet Ekici, Yusuf, N'Doye



Adanaspor: Hayrullah, Digao, Ramos, Didi, Renan Diniz, Bekir, Foguinho, Roni, Koman, Magaye, Edgar