 Trabzonspor - Adanaspor | 20.00 – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    - | 20.00

    Trabzonspor - Adanaspor | 20.00

    Geçtiğimiz hafta ’u yenen , ’u konuk ediyor. Fırtına bugün de kazanarak seri yakalamak istiyor. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

    Süper Lig'de kötü gidişata 'u deplasmanda Bero'nun golü ile 1-0'la yenerek 'dur' diyen , bugün 'u konuk edecek. Kritik karşılaşmayı kazanarak hem bir galibiyet serisi yakalamak hem de üst sıralara doğru tırmanışa geçmek isteyen bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Uğur dışında eksik oyuncu yok.

    FIRTINA AÇIK ARA: 30-10
    Trabzonspor ile Adanaspor, bugün 50'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 49 maçta Fırtına'nın 30, Adanaspor'un 10 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise berabere bitti. Trabzonspor rakibine 75 gol atarken, kalesinde 30 gol gördü.

    İŞTE İLK 11'LER

    Trabzonspor: Onur, Zeki, Mustafa Yumlu, Durica, Güray, Onazi, Aytaç, Okay, Mehmet Ekici, Yusuf, N'Doye

    Adanaspor: Hayrullah, Digao, Ramos, Didi, Renan Diniz, Bekir, Foguinho, Roni, Koman, Magaye, Edgar

    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 19:16
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