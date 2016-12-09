Trabzonspor - Adanaspor | 20.00
Geçtiğimiz hafta Kayserispor’u yenen Trabzonspor, Adanaspor’u konuk ediyor. Fırtına bugün de kazanarak seri yakalamak istiyor. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de kötü gidişata Kayserispor'u deplasmanda Bero'nun golü ile 1-0'la yenerek 'dur' diyen Trabzonspor, bugün Adanaspor'u konuk edecek. Kritik karşılaşmayı kazanarak hem bir galibiyet serisi yakalamak hem de üst sıralara doğru tırmanışa geçmek isteyen bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Uğur dışında eksik oyuncu yok.
FIRTINA AÇIK ARA: 30-10
Trabzonspor ile Adanaspor, bugün 50'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 49 maçta Fırtına'nın 30, Adanaspor'un 10 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise berabere bitti. Trabzonspor rakibine 75 gol atarken, kalesinde 30 gol gördü.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Onur, Zeki, Mustafa Yumlu, Durica, Güray, Onazi, Aytaç, Okay, Mehmet Ekici, Yusuf, N'Doye
Adanaspor: Hayrullah, Digao, Ramos, Didi, Renan Diniz, Bekir, Foguinho, Roni, Koman, Magaye, Edgar
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 19:16
- Gökdeniz forma hediye etti
Toplam 2
Yorum
acg Helal olsun. Allah devamını getirsin. İnişallah hocalığında futbolculuğun gibi başarılı olur.
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 30
Yorum
UA Daha evinizde Beşiktaş'ı yenemiyorsunuz.Nasıl Şampiyon olmayı düşünüyorsunuz: ))
- Beşiktaş’ı kayıran namerttir
Toplam 7
Yorum
Nirvana Yıllardır renkli iki takımı kayıranlar namert oğlu namerttir . Beşiktaşın bir düzine ( en az ) şampiyonluğu çalındı .
Trabzonspor - Adanaspor | 20.00 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.