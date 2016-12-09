Trabzonspor 4 köşe!

Bu sonuçların ardından Trabzonspor, puanını 18'e yükselterek maç fazlasıyla 9. sıraya yerleşti. Adanaspor ise 6 puanla son sıraya demir attı.

PERDEYİ YUSUF AÇTI

35. dakikada Renan Foguinho'nun hatalı geri pasında araya giren Yusuf Erdoğan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yusuf ayağının içiyle yaptığı düzgün vuruşla kaleci Hayrullah Mert Akyüz'ün sağından topu filelere gönderdi.

ADANA BERABERLİĞİ ERKEN YAKALADI

40. dakikada Adanaspor, Renan Foguinho ile beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Magaye Gueye geçti. Magaye Gueye'nin sol ayağıyla arka direğe kestiği topta iyi yükselen Renan Foguinho topu kafayla ağlara gönderdi.

EDGAR ATILDI, ADANA 10 KİŞİ KALDI

52'de Edgar Da Silva, yaptığı penaltı sonrasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

55. dakikada Trabzonspor, Mehmet Ekici ile bir kez daha öne geçti. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Mehmet Ekici topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı.

YUSUF TEKRAR SAHNEYE ÇIKTI

70'de sağ kanattan ceza sahasına giren Okay Yokuşlu pasını arkadan desteğe gelen Yusuf Erdoğan'ın önüne bıraktı. Yusuf Erdoğan sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak direğe doğru vuruşunu yaptı ve top ağlara buluştu.

KAPANIŞ EKİCİ'DEN

Maçın 74. dakikasında sol kanatta savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Fabian Castillo, Dame N'Doye ile girdiği verkaç sonrasında pasını Mehmet Ekici'ye aktardı. Mehmet Ekici sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı ve mücadele 4-1 Trabzonspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.