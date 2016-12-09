 Şok! Bero’nun durumu belirsiz – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Şok! ’nun durumu belirsiz

    Şok! Bero’nun durumu belirsiz
    maçında attığı golle 3 puanı getiren ama sakatlanan 'nun sınavında oynamama ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Sağ ayağında yaşadığı ağrılar nedeniyle hafta başından itibaren takımla antrenmanlara çıkamayan Bero'nun bugün son kontrollerinin yapılacağı yine ağrılarının devam etmesi durumunda ise oynamayacağı öğrenildi. Bordo-mavili takımda Bero'nun sakatlığı nedeniyle oynamaması durumunda ise orta sahanın sağında Muhammet Demir'in görev yapması bekleniyor.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:22
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