Rakip Adana hedef 3 puan
Geçtiğimiz hafta Kayserispor’u yenen Trabzonspor, Adanaspor’u konuk ediyor. Fırtına bugün de kazanarak seri yakalamak istiyor
SAKATLAR HAZIR
Uzun zamandır sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalışan Mustafa Akbaş ve Castillo'nun ise Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda oynayabileceği belirtildi. Bugün forvette yine N'Doye forma giyecek.
FIRTINA AÇIK ARA: 30-10
Trabzonspor ile Adanaspor, bugün 50'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 49 maçta Fırtına'nın 30, Adanaspor'un 10 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise berabere bitti. Trabzonspor rakibine 75 gol atarken, kalesinde 30 gol gördü.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:26
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
Fero Kusura bakmayin ama hakem cok güzel yöneti adaletli davrandi sow orda golü atsaydi hakemin avantaja birakmasi dogru derdiniz hata sowda topa gitmeseydi faula icin itiraz etseydi hakem penaltiyi verirdi ama sow ne yapti topu kaleye göndermek istedi hakem de devam dedi o kadar dogru karar ha bu ara bjk gs ts falan tutmuyorum koyu bir FENERBAHCE taraftariyim
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 12
Yorum
ugur penaltinin avantaji olmaz bilgin olsun
- Sürpriz isim: Ogbonna
Toplam 2
Yorum
Yasama Angelo Ogbonn 90 dakikasını izlemek lazım. Ancak boyu ve sol ayaklı oluşu tam bize göre stoper. Doğru düzgün futbolcu almayıp takımı futbolcu mezarlığına çevirmek yerine böyle adamları alacaksın. Cavandayı alanlar parasını da cebinden vermeli ve o transferden ders almalı.
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