 Öz güven kazandık – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Öz güven kazandık

    Öz güven kazandık
    Teknik direktör Ersun Yanal, maçında alınan 3 puanla öz güven kazandıklarını söyledi. Yanal, "Ligde bulunduğumuz konuma baktığımızda birçok olumsuz şey söyleyebiliriz. Ancak kaybettiğimiz maçlarda dahi oyunun üstünlüğü bizdeydi. Adanaspor maçında hem iyi oyun hem de galibiyet bekliyorum" dedi.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:21
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