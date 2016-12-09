Onur Kıvrak'tan taraftarlara uyarı

Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarların çağrısı ile tribünlere giden bordo-mavili takımın kaptanı Onur Kıvrak, taraftarlarla yaptığı konuşmada, "Buraya bize küfür etmeyenler için geldik. Bize her şartta destek verenler için buradayız. Küfür edilmedik yerimiz kalmadı. Bu puan durumu bizi üzmüyor mu? Biz de sizin kadar üzülüyoruz. Evde çoluk çocuğumuzun suratına bakamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Onur'un bu sözleri sonrası taraftarlar takımı alkışladı.