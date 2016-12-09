Onur Kıvrak'tan taraftarlara uyarı
Trabzonspor kaptanı Onur Kıvrak, Adanaspor'u 4-1 yendikleri maç sonrası uzun süre sahada kalarak kale arkasındaki taraftarlarla bir konuşma yaptı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarların çağrısı ile tribünlere giden bordo-mavili takımın kaptanı Onur Kıvrak, taraftarlarla yaptığı konuşmada, "Buraya bize küfür etmeyenler için geldik. Bize her şartta destek verenler için buradayız. Küfür edilmedik yerimiz kalmadı. Bu puan durumu bizi üzmüyor mu? Biz de sizin kadar üzülüyoruz. Evde çoluk çocuğumuzun suratına bakamıyoruz." ifadelerini kullandı.
Onur'un bu sözleri sonrası taraftarlar takımı alkışladı.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:44
- Trabzonspor - Adanaspor | Canlı Anlatım
Toplam 3
Yorum
biyo61 kırmızı kart hatalı maç tatı kaçtı.
- Para ve saha kapatma
Toplam 4
Yorum
Ertan Bilmiyorlar. Bildikleri bir şey var oda kulübümüzü devamlı zarara uğratmak. İŞLERİ BU olmaz olsun sizin gibi taraftar olmaz olsun.
- Mustafa Reşit Akçay: Çok mutluyum
Toplam 2
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ersan tebrikler hocam yolunuz açık olsun
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