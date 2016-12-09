 Onur Kıvrak'tan taraftarlara uyarı – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    'tan taraftarlara uyarı

    Onur Kıvrak'tan taraftarlara uyarı

    Trabzonspor kaptanı , Adanaspor'u 4-1 yendikleri maç sonrası uzun süre sahada kalarak kale arkasındaki taraftarlarla bir konuşma yaptı.

    Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarların çağrısı ile tribünlere giden bordo-mavili takımın kaptanı , taraftarlarla yaptığı konuşmada, "Buraya bize küfür etmeyenler için geldik. Bize her şartta destek verenler için buradayız. Küfür edilmedik yerimiz kalmadı. Bu puan durumu bizi üzmüyor mu? Biz de sizin kadar üzülüyoruz. Evde çoluk çocuğumuzun suratına bakamıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Onur'un bu sözleri sonrası taraftarlar takımı alkışladı.

    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:44
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