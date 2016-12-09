İşte Trabzonspor'un toplam borcu

Trabzonspor Kulübünün net borcunun 559 milyon 308 bin 817 lira olduğu açıklandı.

Bordo-mavili kulüpte yarın yapılacak olağan mali genel kurul öncesi Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulübün idari ve mali durumuyla ilgili bilgiler verdi.

Ören, kurul üyeleriyle birlikte Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, bordo-mavili kulübün 31 Ekim tarihi itibarıyla olan kısa ve uzun vadeli borçlarına dikkati çekerek, "Kısa vadeli borçlar 370 milyon 548 bin 658, uzun vadeli borçlar 303 milyon 151 bin 497, kısa vadeli varlıklar 114 milyon 391 bin 338, net borç toplamı ise 559 milyon 308 bin 817 liradır. 1 Kasım 2015 ile 31 Ekim 2016 tarihleri arasında Trabzonspor Kulübü ve bağlı şirketlerin geliri 327 milyon 179 bin 261, gider toplamı ise 294 milyon 501 bin 983 liradır." diye konuştu.

Gelirlerin giderlerden fazla olduğuna vurgu yapan Ören, "Burada görüldüğü üzere gelirlerimiz giderlerimizden fazladır ancak geçmiş borçlar ve krediler bu dengeyi bozuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ören, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri itibarıyla kulübe bin 234 yeni üye kaydının yapıldığını belirterek, denetleme kurulunun daha önceki dönemlerde hazırladığı raporlara göre tüzüğe aykırı olarak fazladan üye yapılan bin 632 kişi için herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini söyledi.

Bu dönem içerisinde yönetim kurulundan 2 üyenin istifa ettiğini anımsatan Ören, 2008 yılından bugüne kadar yapılması planlanan tüzük tadilatının, İçişleri Bakanlığı ve denetleme kurulunun raporlarına rağmen halen yapılmadığına işaret etti.

Ören, Trabzonspor'un ve bağlı şirketlerin devam eden itilaflı dosya sayısının 108 olduğunu ifade ederek, kulüp ve bağlı şirketlerde 277 personelin çalıştığını, bu sayıya profesyonel futbol takımı oyuncularının dahil olmadığını vurguladı.

Krediler ve kulüp gelirleri

Trabzonspor Kulübüne bağlı şirketlerin 125 milyon 359 bin 766 lira kısa vadeli, 238 milyon 547 bin 500 lira ise uzun vadeli banka kredisi olduğunu belirten Ören, "Yönetici katkıları 34 milyon 792 bin 581 lira, futbolcu transfer gelirleri 43 milyon 226 bin 889 lira, Trabzonspor 61Cell gelirleri 36 milyon 620 bin 141 lira, reklam ve sponsorluk gelirleri 15 milyon 233 bin 923 lira, TV ve radyo naklen yayın geliri 49 milyon 880 bin 473 lira." ifadesini kullandı.

Ören, yarın yapılacak olağan mali genel kurulda denetleme kurulu başkanlığına yeniden aday olacağını da sözlerine ekledi.