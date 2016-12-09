 Gökdeniz forma hediye etti – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Gökdeniz forma hediye etti

    Gökdeniz forma hediye etti

    Başbakan 'ın Tataristan ziyaretinde bir sürpriz yaşandı.

    'un eski futbolcusu ve Kazan'da forma giyen , Başbakan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'a forma hediye etti. Gökdeniz Karadeniz, İnstagram'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın yaşadığım şehir Kazan'ı ziyaretinden çok mutlu oldum. Kendisine hediye ettiğim naçizane formamı kabul ettiği için teşekkürlerimi bir borç bilirim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak'ın mükemmel enerjisinden çok mutlu oldum. Kendisine hediye ettiğim formamı sağolsun kabul etti. Şükranlarımı sunuyorum. Binali Yıldırım ve bakanlarımıza verilen resepsiyonda ev sahipliği yapmamı isteyen Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Nurgaliyeviç Minnikhanov'a çok teşekkür eder, bu görevimden ötürü mutluluk ve onur duyduğumu belirtmek isterim" dedi.


    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:14
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