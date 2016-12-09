 4 oyuncu sınırda – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    4 oyuncu sınırda

    4 oyuncu sınırda
    Fırtına'da maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Bu sezon ligde toplamda 47 sarı kart gören bordo-mavililerde, 3'er sarı kartla ceza sınırında bulunan Durica, Bero, Aytaç ve Zeki bugün de kart görmeleri durumunda ligin 15'inci haftasında oynanacak M. Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:16
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