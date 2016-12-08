Yeniden Narsingh
Hollanda basını, bordo-mavililerin PSV ile sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcuyu bu kez alacağını yazdı.
Sezon başında yapılan yabancı takviyelerine rağmen bir türlü istenen futbolu sergileyemeyen Trabzonspor'da ocak ayı hareketli geçecek. Bordo-mavililer eksik bölgelere nokta atışı transferler yapmak istiyor. Hollanda basını, daha önce de gündeme gelen Luciano Narsingh için Trabzonspor'un yeniden harekete geçeceğini duyurdu. Hollandalı kanat oyuncusu, PSV formasıyla bu sezon toplam 13 maça çıktı ve 1 gol attı.
Sağ kanatta görev yapan yıldız futbolcunun kulübüyle mayıs ayında sözleşmesi bitiyor. Dolayısıyla Fırtına, oyuncuyu ikna ettiği takdirde bonservis için fazla zorlanmayacak. Surinam asıllı olan 26 yaşındaki yıldız, PSV'de toplam 157 maçta 26 gol atarken, 31 de asist yaparak 57 gole direkt katkı yapmış oldu. Bordo-mavililerle daha önce de görüşmüş olan Narsingh'in herhangi bir sorun çıkarmadan gelmesi bekleniyor.
Sağ kanatta görev yapan yıldız futbolcunun kulübüyle mayıs ayında sözleşmesi bitiyor. Dolayısıyla Fırtına, oyuncuyu ikna ettiği takdirde bonservis için fazla zorlanmayacak. Surinam asıllı olan 26 yaşındaki yıldız, PSV'de toplam 157 maçta 26 gol atarken, 31 de asist yaparak 57 gole direkt katkı yapmış oldu. Bordo-mavililerle daha önce de görüşmüş olan Narsingh'in herhangi bir sorun çıkarmadan gelmesi bekleniyor.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:16
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