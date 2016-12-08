 Yeni iddia Tarik Elyounoussi – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Yeni iddia

    Yeni iddia Tarik Elyounoussi

    Bordo-mavili takım ile ilgili her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor.

    'un 'ta forma giyen 'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Fas asıllı Norveçli yıldızın Pire kulübündeki sözleşmesi 2019'da sona eriyor. Genelde sol kanatta oynayan, ancak sağ kanat ve forvette de görev yapabilme özelliğine sahip olan 28 yaşındaki oyuncuyu Ersun Yanal'ın yardımcıları pek çok maçta takip etti. Yönetim bu futbolcu için teklif sunacak.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:42
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