 Transfer yapacağız – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Transfer yapacağız

    Transfer yapacağız
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Çubukçu "Kesinlikle bir galibiyet serisine ihtiyaç duyuyoruz. Adanaspor'u da yenersek çok daha iyi noktalara geleceğimize olan inancımız tam. Transfer çalışmalarımız da yoğun şekilde devam ediyor" diye konuştu.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:39
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