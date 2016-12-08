Transfer yapacağız

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Çubukçu "Kesinlikle bir galibiyet serisine ihtiyaç duyuyoruz. Adanaspor'u da yenersek çok daha iyi noktalara geleceğimize olan inancımız tam. Transfer çalışmalarımız da yoğun şekilde devam ediyor" diye konuştu.