 Trabzonspor’da yoğun tempo – Fotomaç – 08 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’da yoğun tempo

    Trabzonspor’da yoğun tempo
    Fırtına, aralıkta yoğun bir tempoya giriyor. yarın Adanaspor, 14 Aralık'ta Konyaspor (kupa), 17 Aralık Başakşehir, 22 Aralık'ta Kızılcabölük (kupa), 26 Aralık'ta F.Bahçe ve 29 Aralık'ta Kızılcabölük (kupa) ile karşılaşacak.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor’da yoğun tempo haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.