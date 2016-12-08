Trabzonspor’da yoğun tempo
Fırtına, aralıkta yoğun bir tempoya giriyor. Trabzonspor yarın Adanaspor, 14 Aralık'ta Konyaspor (kupa), 17 Aralık Başakşehir, 22 Aralık'ta Kızılcabölük (kupa), 26 Aralık'ta F.Bahçe ve 29 Aralık'ta Kızılcabölük (kupa) ile karşılaşacak.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:43
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