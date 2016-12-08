Taraftar şoku

Fırtına bu yıl son 7 sezonun en düşük seyirci sayısı ile karşı karşıya kalırken, bu sezon evinde 6 maçta ortalama 3 bin 352 seyirciyle oynadı. (Toplamda 20 bin 111) Trabzonspor 2010-11'de şampiyonluğa oynadığı dönemde ise maç başına 22 bin 510 taraftara ulaştı. 17 maçta 382 bin 670 seyirci ile rekor kırılmıştı.