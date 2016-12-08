Taraftar şoku
Fırtına bu yıl son 7 sezonun en düşük seyirci sayısı ile karşı karşıya kalırken, bu sezon evinde 6 maçta ortalama 3 bin 352 seyirciyle oynadı. (Toplamda 20 bin 111) Trabzonspor 2010-11'de şampiyonluğa oynadığı dönemde ise maç başına 22 bin 510 taraftara ulaştı. 17 maçta 382 bin 670 seyirci ile rekor kırılmıştı.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:32
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