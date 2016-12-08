Niasse’den mesaj

26 yaşındaki Senegalli forvet, menajeri Sallak ile Başkan Muharrem Usta’ya haber gönderdi: Trabzonspor’da forma giymek istiyorum. Beni transfer edin.

Devre arasında iyi golcü alacak olan Trabzonspor'un hedefindeki isimlerden biri Oumar Niasse... Yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın istemesi üzerine 26 yaşındaki golcünün menajeri Burak Sallak ile masaya oturmuştu. Ancak Everton'un 8 milyon euro istemesi nedeniyle beklemeye geçilmişti. Bu arada Niasse, menajeri Sallak aracılığıyla Başkan Muharrem Usta'ya Trabzon'da forma giymeye hazır olduğu mesajını gönderdi.



1.5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Niasse'nin "Beni transfer edin. Gelmek istiyorum" dediği belirtildi. Niasse için tek sorun, kulübü Everton'un 1.5 sezon için istediği 2.5 milyon euro'luk kiralama bedeli. Yönetim bu rakamı 1.5 milyon euro'ya indirmeyi başarırsa Niasse, Trabzonspor forması giyecek. Niasse'nin istediği rakam konusunda ise sıkıntı yok.