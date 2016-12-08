N’doye sınıfta kaldı
Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu sezon vazgeçilmezlerinden biri olan N'doye, G.Saray derbisindeki golü hariç rakip fileleri havalandıramayarak hayal kırıklığı oluşturdu. 31 yaşındaki Senegalli forvet rakip ceza alanında etkisiz görüntü verirken, girdiği pozisyonlarda da vuruş tekniği açısından sınıfta kalıyor.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
N’doye sınıfta kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.