 N’doye sınıfta kaldı – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    N’doye sınıfta kaldı

    N’doye sınıfta kaldı
    Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu sezon vazgeçilmezlerinden biri olan N'doye, G.Saray derbisindeki golü hariç rakip fileleri havalandıramayarak hayal kırıklığı oluşturdu. 31 yaşındaki Senegalli forvet rakip ceza alanında etkisiz görüntü verirken, girdiği pozisyonlarda da vuruş tekniği açısından sınıfta kalıyor.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:40
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