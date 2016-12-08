Musa Çağıran iddiası
Umudunu yeni transfer dönemine bağlayan Trabzonspor'da yeni gözde Osmanlıspor orta sahasında forma giyen Musa Çağıran.
Orta alanda her bölgede forma giyebilen, hem savunma, hem de ataklarda etkili gözüken, rakibe ve topa sert tutumuyla başkent ekibinin en önemli silahlarından biri olan tecrübeli oyuncuyu teknik direktör Ersun Yanal çok istiyor. Yanal'ın, Atiker Konyaspor'dan sağ kanat oyuncusu Ömer Ali Şahiner dışında yurt içinden kadrosunda görmek istediği ikinci isim olan Musa'nın transferi için harekete geçilecek. 24 yaşında ve 1.85 boyunda olan Musa, Osmanlıspor ile şu ana kadar 48 maça çıktı ve 6 gol attı. Sözleşmesi 2018'de bitecek olan Musa için Başkan Muharrem Usta girişimlere başlayacak. Bu isim için takas+para formülü devreye girecek.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:37
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