 Musa Çağıran iddiası – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    iddiası

    Musa Çağıran iddiası

    Umudunu yeni transfer dönemine bağlayan 'da yeni gözde orta sahasında forma giyen .

    Orta alanda her bölgede forma giyebilen, hem savunma, hem de ataklarda etkili gözüken, rakibe ve topa sert tutumuyla başkent ekibinin en önemli silahlarından biri olan tecrübeli oyuncuyu teknik direktör çok istiyor. Yanal'ın, 'dan sağ kanat oyuncusu dışında yurt içinden kadrosunda görmek istediği ikinci isim olan Musa'nın transferi için harekete geçilecek. 24 yaşında ve 1.85 boyunda olan Musa, ile şu ana kadar 48 maça çıktı ve 6 gol attı. Sözleşmesi 2018'de bitecek olan Musa için Başkan Muharrem Usta girişimlere başlayacak. Bu isim için takas+para formülü devreye girecek.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:37
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