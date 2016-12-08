Muharrem Usta'dan birlik çağrısı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, "Trabzonsporumuz ayrışarak değil, birleşerek ancak güçlü olabilir, ayakta kalabilir." dedi.

Usta, yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın akşam Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Adanaspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Ertesi gün de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde olağan mali genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Önce takımımıza destek olacağız, ardından mali genel kurulumuzda oy kullanma hakkına sahip üyelerimizle birlikte kulübümüzün dününü, bugününü ve yarınlarını konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu nedenle bir arada olmaları gerektiğini vurgulayan Usta, "Trabzonsporumuz ayrışarak değil, birleşerek ancak güçlü olabilir, ayakta kalabilir. Camiamızı hem maça hem de kongremize bekliyorum." diye konuştu.

Usta, olağan mali genel kurulun gündeminin 8. maddesi ile ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"Daha önce ilan ettiğimiz genel kurul gündemimizin 8. maddesinde, genel yetki talebimiz vardı. Camiamızla yaptığımız istişareler sonucunda, kongre başlangıcında divana vereceğimiz önergeyle ilgili maddenin sadece Kartal ve Akyazı tesislerini kapsayacak şekilde sınırlandırılmasını talep edeceğiz. Bu konudaki soru işaretlerini de böylece ortadan kaldırmış olacağız."

Trabzonspor Kulübünün Olağan Mali Genel Kurulu, 10 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.