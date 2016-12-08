 Forma Yumlu’nun – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Forma Yumlu’nun

    Forma Yumlu’nun
    Teknik direktör Ersun Yanal, aralıkta yoğun maç temposu içine girilmesi nedeniyle kadroyu rotasyonlu kullanacak. Yanal, yarınki Adana maçında da sakat olan Uğur Demirok'un yerine Mustafa Yumlu'yu oynatacak.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:31
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