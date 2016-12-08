Forma Yumlu’nun
Teknik direktör Ersun Yanal, aralıkta yoğun maç temposu içine girilmesi nedeniyle kadroyu rotasyonlu kullanacak. Yanal, yarınki Adana maçında da sakat olan Uğur Demirok'un yerine Mustafa Yumlu'yu oynatacak.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:31
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