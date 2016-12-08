Bordo Mavi Vefa
Trabzon’da bulunan şehit çocukları bordo-mavili takımla buluştu. Futbolcular, şehit çocukları ile yakından ilgilendi.
Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın Adanaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, dün 11.00'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda oyun oynandı. Bu arada antrenman öncesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Wall Paper Grubu'nun hazırladığı 'Bordo Mavi Vefa' adlı proje sonucu Trabzon'da bulunan şehit çocukları bordo-mavili takımla buluştu. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni gezen öğrenciler, daha sonra teknik heyet ve futbolcularla birlikte fotoğraf çektirdi.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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