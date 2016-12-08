Bero parlıyor

Sezon başında Slovakya'nın Trencin takımından 2.5 milyon euro'ya alınan Matus Bero, yeni transferler arasında skora en çok katkı sağlayan isim oldu. 12 lig maçında 904 dakika oynayan 21 yaşındaki orta saha, ligde 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Onazi ligde 2, Sheidaev ve Suk kupada 1'er gol attı.