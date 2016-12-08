Akyazı’yı Erdoğan açacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyazı Stadı’nı 18 Aralık’ta açacak. Erdoğan’ın açılış maçında forma giymesi de bekleniyor.
Trabzonspor'un yapımında son aşamaya gelinen Akyazı Stadı'nın resmi açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Stattaki ince işçiliklerin büyük oranda tamamlandığı belirtilirken, açılış töreninde birçok görsel şölenin yanı sıra Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın da forma giyeceği bir gösteri maçının oynanması bekleniyor. Trabzon Valisi Yücel Yavuz da Akyazı Stadı'nın açılışı için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Bu stat hem Türk futboluna hem de Trabzon'a çok uzun yıllar hizmet edecek çok önemli bir yapı. Biz de Trabzonspor'a yakışır bir organizasyon için kendimize düşen görevleri yerine getiriyoruz" dedi.
Yunus Emre SEL
Recep Tayyip Erdoğan'ın da forma giyeceği bir gösteri maçının oynanması bekleniyor. Trabzon Valisi Yücel Yavuz da Akyazı Stadı'nın açılışı için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Bu stat hem Türk futboluna hem de Trabzon'a çok uzun yıllar hizmet edecek çok önemli bir yapı. Biz de Trabzonspor'a yakışır bir organizasyon için kendimize düşen görevleri yerine getiriyoruz" dedi.
Yunus Emre SEL
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Akyazı’yı Erdoğan açacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.