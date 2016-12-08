 Akyazı’yı Erdoğan açacak – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Akyazı’yı Erdoğan açacak

    Akyazı’yı Erdoğan açacak

    , ’nı 18 Aralık’ta açacak. Erdoğan’ın açılış maçında forma giymesi de bekleniyor.

    'un yapımında son aşamaya gelinen 'nın resmi açılış töreni, 'ın katılımıyla 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Stattaki ince işçiliklerin büyük oranda tamamlandığı belirtilirken, açılış töreninde birçok görsel şölenin yanı sıra Cumhurbaşkanı
    Recep Tayyip Erdoğan'ın da forma giyeceği bir gösteri maçının oynanması bekleniyor. Trabzon Valisi Yücel Yavuz da Akyazı Stadı'nın açılışı için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Bu stat hem Türk futboluna hem de Trabzon'a çok uzun yıllar hizmet edecek çok önemli bir yapı. Biz de Trabzonspor'a yakışır bir organizasyon için kendimize düşen görevleri yerine getiriyoruz" dedi.

    Yunus Emre SEL
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
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