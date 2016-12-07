 Yıldırım şikayet – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Yıldırım şikayet

    Yıldırım şikayet

    F.Bahçe Başkanı , hakkında iftira ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral'dan şikayetçi oldu.

    Saral, Twitter'dan "2016'da aklımda kalan en önemli anım şikeci ve fetö'cülere karşı verdiğim mücadeledir. Tarihe bir not daha Aziz Yıldırım benden şikayetçi olmuş" açıklamasını yaptı.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:34
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