Yıldırım şikayet

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, hakkında iftira ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral'dan şikayetçi oldu.

Saral, Twitter'dan "2016'da aklımda kalan en önemli anım şikeci ve fetö'cülere karşı verdiğim mücadeledir. Tarihe bir not daha Aziz Yıldırım benden şikayetçi olmuş" açıklamasını yaptı.