 Uğur’dan kötü haber geldi – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Uğur’dan kötü haber geldi

    Uğur’dan kötü haber geldi

    Kayserispor maçında sakatlanarak sahayı terk eden ile ilgili açıklama yapıldı.

    Kulüp Doktoru Op. Dr. Ufuk Şentürk, resmi siteden "Kayserispor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz 'un, muayene ve çekilen MR sonucunda sol addüktör kasında yaralanma tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" açıklamasını yaptı.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:45
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