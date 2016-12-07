 Şampiyon bordo takım – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Şampiyon bordo takım

    Şampiyon bordo takım

    Trabzonspor'da bir dönem forma giyen eski futbolcuların yer aldığı '' dörtlü salon futbol turnuvası sona erdi. A Spor'dan canlı yayınlanan turnuvanın final maçında mavi takımı 4-2 mağlup eden bordo takım şampiyon oldu.

    Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu'nun da takip ettiği turnuvanın üçüncülüğünü beyaz takımı 9-5 mağlup eden çubuklu takım kazandı.

    Çubuklu takımın gollerini Mehmet Zengin (5), Fatih, Lemi (2) ve Emrah kaydederken, beyaz takımın gollerini ise Yusuf (3), Mehmet Kahrıman (2) attı. Turnuvanın final maçında ise bordo takım Orhan, Erdinç (2) ve Hasan'ın attığı gollerle mavi takımı 4-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Mavi takım gollerini ise Kazım ve Sommers kaydetti. Şampiyon takıma ödülünü Trabzon Valisi Yücel Yavuz verirken, ikinciye kupasını Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç takdim etti.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:43
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