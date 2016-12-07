Şampiyon bordo takım
Trabzonspor'da bir dönem forma giyen eski futbolcuların yer aldığı 'efsanelerle yeniden' dörtlü salon futbol turnuvası sona erdi. A Spor'dan canlı yayınlanan turnuvanın final maçında mavi takımı 4-2 mağlup eden bordo takım şampiyon oldu.
Çubuklu takımın gollerini Mehmet Zengin (5), Fatih, Lemi (2) ve Emrah kaydederken, beyaz takımın gollerini ise Yusuf (3), Mehmet Kahrıman (2) attı. Turnuvanın final maçında ise bordo takım Orhan, Erdinç (2) ve Hasan'ın attığı gollerle mavi takımı 4-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Mavi takım gollerini ise Kazım ve Sommers kaydetti. Şampiyon takıma ödülünü Trabzon Valisi Yücel Yavuz verirken, ikinciye kupasını Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç takdim etti.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:43
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
...... ya kardeşim türkleri avrupada sevmiyolar işte daha ne giidip oynayıp fark yiyolar anlamadım avrupada oynamasın türk takımları fark yiyolar
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
FB77 Hani bazen kendini Real Madrid ile kendini kıyaslayabilecek kadar uçarsın ya böyle skorlar gelir ve '' Abi çok iyi geldi '' dersin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
reis 2-0 bitse hakeme bağlarım skoru ama, 2.golden sonra 10 kişi kalmışsın maçı bırakıyorsun resmen. 10 olmadığına şükredin
Şampiyon bordo takım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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