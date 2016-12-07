 Mehmet Ekici G.Saray'a mı? – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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HEPSİ
    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    G.Saray'a mı?

    Mehmet Ekici G.Saray'a mı?

    Galatasaray, ile anılsa da sarı-kırmızılı ekibin bu konuda bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

    Trabzon ile ilişkilerinin bozulmasını istemeyen sarı-kırmızılıların, Mehmet'in Karadeniz ekibinden ayrılması halinde devreye gireceği vurgulandı. Sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan 26 yaşındaki orta saha, Trabzon'dan yıllık ücretine zam yapılmasını istiyor.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:23
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