Jonathan Cafu Trabzonspor'a

Bulgaristan’ın Ludogorets takımında harikalar yaratan 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu için görüşmeler başladı. Cafu istatistikleri ile parmak ısırtıyor

Trabzonspor yönetim kurulu devre arasındaki transferleri bir an önce tamamlamak için yoğun şekilde çalışıyor. Bordo-mavili takımda devre arasında 2 yerli ve 3 yabancı olmak üzere 5 transfer yapılmasının gündemde olduğu belirtildi. Trabzonspor'un ilgilendiği isimler arasında taraftarları heyecanlandıracak ve Akyazı Stadı'na olan ilgiyi artıracak oyuncular da yer alıyor. Bu oyuncular arasında Bulgaristan'ın Ludogorets takımında forma giyen 25 yaşındaki Jonathan Cafu, yıldız adayı olarak ön plana çıktı. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon euro olan Cafu özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla adeta parmak ısırtıyor.



25 MAÇTA 10 GOL, 6 ASİST

Esas mevkisi sağ açık olan ancak sol kanat ve forvet hattında da görev yapabilen Cafu, Bulgaristan Ligi'nin de en değerli oyuncuları arasında. Bu sezon Ludogorets formasıyla 11'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 25 maça çıkan Brezilyalı Cafu, toplam altı asist yaptı. Cafu ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 4, ligde ise 6 gol atmayı başararak takımının en önemli gol silahı da oldu. Trabzonspor'un bu oyuncunun transferini gerçekleştirmek için Balkanlar'daki bazı işadamlarını devreye soktuğu ve tüm imkanlarını seferber edeceği öğrenildi.



Yunus Emre SEL