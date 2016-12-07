Jonathan Cafu Trabzonspor'a
Bulgaristan’ın Ludogorets takımında harikalar yaratan 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu için görüşmeler başladı. Cafu istatistikleri ile parmak ısırtıyor
25 MAÇTA 10 GOL, 6 ASİST
Esas mevkisi sağ açık olan ancak sol kanat ve forvet hattında da görev yapabilen Cafu, Bulgaristan Ligi'nin de en değerli oyuncuları arasında. Bu sezon Ludogorets formasıyla 11'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 25 maça çıkan Brezilyalı Cafu, toplam altı asist yaptı. Cafu ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 4, ligde ise 6 gol atmayı başararak takımının en önemli gol silahı da oldu. Trabzonspor'un bu oyuncunun transferini gerçekleştirmek için Balkanlar'daki bazı işadamlarını devreye soktuğu ve tüm imkanlarını seferber edeceği öğrenildi.
Yunus Emre SEL
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:11
- Facia
Toplam 3
Yorum
fenerli45300 Maci izleyemedim fakat eminim hakemler yakmistir besiktasi gecen sene bizi yaktigi gibi Turk dusmani hepsi allah belalarini versin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 75
Yorum
HKB Bjk 1903 nickli kardeş öncelikle geçmiş olsun diyelim insanlık bizde kalsın. Ivan Babek'e koçum benim diyen bjk'liler var. Elimde capsleri var hatta. Ben senin gibi rum takımı falan yazıp ırkçılık yapamam ama siz kanı bozuk bir takımsınız o zaman. Yenildiniz acını yaşa sağa sola saldırma.
- Al sana parti: 3 gol 1 asist
Toplam 10
Yorum
Kücükmü Cekeyeyenler catlasin en büyük ARDAAAAAA
Jonathan Cafu Trabzonspor'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.