Yerel gazeteler, Kayserispor'u yenen Trabzonspor için, "Hayata döndü" yorumunu yaptı. İlkhaber "Müjde Trabzon hayata döndü", Günebakış "Trabzon nefes aldı", Sonnokta "Ohh bee... Trabzonspor komadan çıktı", Karadeniz "İyi ki varsın Bero" başlıklarını attı.



Adanaspor maçı 5 TL

Bordo-mavili takımın cuma günü oynayacağı Adanaspor maçının biletleri satışa çıktı. Avni Aker'de saat 20.00'de başlayacak maçın bilet fiyatları: "Kale arkaları 5 lira, maraton 10 lira, kapalı (A-D-E-H) 20 lira, kapalı (BC- F-G) 30 lira, VIP 75 lira ve VIP Özel 500 TL."