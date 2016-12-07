İşte Akyazı Stadı'nın açılış tarihi

Vali Yücel Yavuz başkanlığında, Valilik A Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, Trabzonspor'un Medya İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Öztürk ve Özdemir, toplantıda Vali Yavuz'a statta yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile açılış törenine ilişkin bilgi sundu.

Akyazı Stadı'nın açılış töreninin 18 Aralık'ta yapılmasının planlandığı bildirildi.



İLK LİG MAÇI F.BAHÇE İLE

Trabzonspor Kulübü'nden yeni stada geçiş ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmazken, Valiliğin açıklamasına göre 18 Aralık'ta kapılarını açacak olan 41 bin 500 kapasiteli yeni stattaki ilk lig maçı, 16. haftadaki (26 Aralık) Fenerbahçe karşılaşmasına denk geliyor. Eğer Trabzonspor, valiliğin belirttiği tarihte Akyazı'ya geçerse, yeni stadında ilk resmi maçını ise Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kızılcabölük karşılaşmasıyla yapacak (22 Aralık).