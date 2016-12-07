İşte Akyazı Stadı'nın açılış tarihi
Trabzon'da inşa edilen Akyazı Stadı'nın açılış töreninin 18 Aralık'ta yapılması planlanıyor.
Vali Yücel Yavuz başkanlığında, Valilik A Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, Trabzonspor'un Medya İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Öztürk ve Özdemir, toplantıda Vali Yavuz'a statta yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile açılış törenine ilişkin bilgi sundu.
Akyazı Stadı'nın açılış töreninin 18 Aralık'ta yapılmasının planlandığı bildirildi.
İLK LİG MAÇI F.BAHÇE İLE
Trabzonspor Kulübü'nden yeni stada geçiş ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmazken, Valiliğin açıklamasına göre 18 Aralık'ta kapılarını açacak olan 41 bin 500 kapasiteli yeni stattaki ilk lig maçı, 16. haftadaki (26 Aralık) Fenerbahçe karşılaşmasına denk geliyor. Eğer Trabzonspor, valiliğin belirttiği tarihte Akyazı'ya geçerse, yeni stadında ilk resmi maçını ise Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kızılcabölük karşılaşmasıyla yapacak (22 Aralık).
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:09
- Facia
Toplam 3
Yorum
fenerli45300 Maci izleyemedim fakat eminim hakemler yakmistir besiktasi gecen sene bizi yaktigi gibi Turk dusmani hepsi allah belalarini versin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 75
Yorum
HKB Bjk 1903 nickli kardeş öncelikle geçmiş olsun diyelim insanlık bizde kalsın. Ivan Babek'e koçum benim diyen bjk'liler var. Elimde capsleri var hatta. Ben senin gibi rum takımı falan yazıp ırkçılık yapamam ama siz kanı bozuk bir takımsınız o zaman. Yenildiniz acını yaşa sağa sola saldırma.
- Al sana parti: 3 gol 1 asist
Toplam 10
Yorum
Kücükmü Cekeyeyenler catlasin en büyük ARDAAAAAA
İşte Akyazı Stadı'nın açılış tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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