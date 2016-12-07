Gülmeyi hatırladı
Spor Toto Süper Lig'de 4 hafta sonra deplasmanda Kayserispor'u mağlup ederek galibiyet hasretine son veren Trabzonspor'da yüzler gülüyor.
BAŞKAN-YANAL ZİRVESİ
Cuma günü Adanaspor ile oynanacak maçtan önce Trabzon'a gelecek olan Başkan Usta'nın burada teknik direktör Ersun Yanal ile bir durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi. Usta'nın ayrıca cumartesi günü yapılacak olan Mali Genel Kurul öncesi yönetim kurulu ile hazırlanacak faaliyet raporuyla ilgili da çalışma yapması bekleniyor.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:42
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
...... ya kardeşim türkleri avrupada sevmiyolar işte daha ne giidip oynayıp fark yiyolar anlamadım avrupada oynamasın türk takımları fark yiyolar
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
FB77 Hani bazen kendini Real Madrid ile kendini kıyaslayabilecek kadar uçarsın ya böyle skorlar gelir ve '' Abi çok iyi geldi '' dersin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
reis 2-0 bitse hakeme bağlarım skoru ama, 2.golden sonra 10 kişi kalmışsın maçı bırakıyorsun resmen. 10 olmadığına şükredin
Gülmeyi hatırladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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