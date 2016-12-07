 Gülmeyi hatırladı – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Gülmeyi hatırladı

    Gülmeyi hatırladı

    Spor Toto Süper Lig'de 4 hafta sonra deplasmanda Kayserispor'u mağlup ederek galibiyet hasretine son veren 'da yüzler gülüyor.

    Karşılaşmanın ardından özellikle ilk yarıdaki futbol nedeniyle oyuncularını tebrik eden Yanal, ikinci yarıdaki düşüş nedeniyle de sert uyarılarda bulundu. Son haftalardaki yoğun eleştirilerden bir nebze olsun kurtulan tecrübeli teknik adam, "Umarım bu galibiyet bizim kendimize gelmemiz açısından çok iyi bir başlangıç olur" yorumunda bulundu. Maçın ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte özel uçakla İstanbul'a dönen Başkan Muharrem Usta'nın da morali yerine geldi.

    BAŞKAN-YANAL ZİRVESİ
    Cuma günü Adanaspor ile oynanacak maçtan önce Trabzon'a gelecek olan Başkan Usta'nın burada teknik direktör Ersun Yanal ile bir durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi. Usta'nın ayrıca cumartesi günü yapılacak olan Mali Genel Kurul öncesi yönetim kurulu ile hazırlanacak faaliyet raporuyla ilgili da çalışma yapması bekleniyor.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:42
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