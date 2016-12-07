Ersun Yanal'ı yoğun bir mesai bekliyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aralık ayının sonuna kadar Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları 6 maçta takımı üst basamaklara doğru taşımanın hesaplarını yaparken, bir yandan da nokta transferler için yoğun mesai harcayacak.
Aralık ayında yoğun maç trafiği
Trabzonspor'da ligin ikinci yarısına umutlu başlamak için Aralık ayı büyük bir önem taşıyor. Bordo-maviler ilk olarak 9 Aralık Cuma günü Adanaspor ile sahasında karşılaşacak. Ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Atıker Konyaspor ile 14 Aralık Çarşamba günü karşılaşacak olan Karadeniz ekibi, 17 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile İstanbul'da kozlarını paylaşacak. 22 Aralık Perşembe günü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Kızılcabölükspor'u konuk edecek. 26 Aralık Pazartesi günü ise Fenerbahçe'yi konuk edecek olan bodo-mavililer Aralık ayının son maçında 29 Aralık Perşembe günü Denizli'de Kızılcabölükspor ile karşılaşacak.
Ocak ayın transfer dönemi
Spor Toto Süper Lig'in ilk 13 haftasında takımın sergilediği performans ve aldığı saha sonuçları bordo-mavilileri kış transfer döneminde yeniden arayışa itti. Teknik Direktör Ersun Yanal, takımı devre arasına kadar üst basamaklara doğru tırmandıracak performansı ortaya koyması için yoğun bir çalışma temposu uygularken, bir taraftan ise takımın ihtiyaç duyduğu mevkilere nokta transferler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yanal'ın kış transfer döneminde öncelikle forvet transferi dışında 3 bölgeye daha oyuncu istediği öğrenildi. Gol yollarında büyük bir sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibinin golcü oyuncu transferinde de bütçe kısıtlamasını ikinci plana iteceği belirtildi.
Eksikler giderilecek
Trabzonspor yönetimi sezon başında hayata geçirdiği futbolcu izleme komitesinde küçülmeye gitmesin ardından belirlenen oyuncuları kendi yöntemiyle takip ettirecek. 3 ismin kaldığı futbolcu izleme komitesi dışında bordo-mavili yönetim futbolun içinde gelmiş ve oyuncu bulma konusunda deneyimli isimlerle çalışacak. Takip edilen bir oyuncuyu 3 farklı isme ayrı ayrı dönemlerde ve bir birinden habersiz takip ettirecek olan Trabzonspor, oluşacak olan rapor doğrultusunda transfer çalışmasını yürütecek. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bilgisi doğrultusunda yürütülecek transfer çalışmalarında bordo-mavililerin devre arasında eksikliklerinin giderilmesi amaçlanıyor. Bu noktada transfer edilecek olan isimler belirlenirken, bu transferlerin gerçekleşmesinde bordo-mavili takımın güncel durumu önemli rol oynayacak.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:27
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Yorum
seninannenisikim 6-0 yenildiniz kabul edin
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Toplam 47
Yorum
ÜNALL ASIL ONLAN BİZİ NEDEN SEVMEDĞİNİZ BİZDE UKRAYNA DEYİNCE AKLA NE GELİYO SİZDE TURKİYE DEYİNCE AKLA NE GELİYO BUTUN MESELE BU
- Kiev hakeme teşekkür etsin
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Yorum
isminiz Hangi takımı tutarsan tut.Yabacı ülke takımlarınla oynayınca hepimizin Ülkemizin hangi takımı olursa olsun Takımımızı desteklemeliyiz.TÜRKÜN TÜRKTEN BAŞKA DOSTU YOK.
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