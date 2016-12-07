Ersun Yanal'ı yoğun bir mesai bekliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aralık ayının sonuna kadar Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları 6 maçta takımı üst basamaklara doğru taşımanın hesaplarını yaparken, bir yandan da nokta transferler için yoğun mesai harcayacak.

Yeniden yapılanma planlamasıyla başladığı sezonda beklenen performansı ve arzuladığı sonuçları alamayan Trabzonspor'u ve Teknik Direktör Ersun Yanal yoğun bir dönem bekliyor. 2016 yılının son günlerinin yaşandığı Aralık ayında Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'dan 6 maç oynayacak. Söz konusu maçlarda Ersun Yanal, takımı üst basamaklara doğru taşımanın hesaplarını yaparken, bir yandan da 4 Ocak'ta başlayacak kış transfer tescil dönemi öncesinde de yapılacak olan nokta transferleri belirlemede yoğun bir mesai harcayacak. Bordo-mavilileri 2016 ile 2017 yılının son ve ilk ayları sıcak ve hareketli günler bekliyor.



Aralık ayında yoğun maç trafiği

Trabzonspor'da ligin ikinci yarısına umutlu başlamak için Aralık ayı büyük bir önem taşıyor. Bordo-maviler ilk olarak 9 Aralık Cuma günü Adanaspor ile sahasında karşılaşacak. Ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Atıker Konyaspor ile 14 Aralık Çarşamba günü karşılaşacak olan Karadeniz ekibi, 17 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile İstanbul'da kozlarını paylaşacak. 22 Aralık Perşembe günü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Kızılcabölükspor'u konuk edecek. 26 Aralık Pazartesi günü ise Fenerbahçe'yi konuk edecek olan bodo-mavililer Aralık ayının son maçında 29 Aralık Perşembe günü Denizli'de Kızılcabölükspor ile karşılaşacak.



Ocak ayın transfer dönemi

Spor Toto Süper Lig'in ilk 13 haftasında takımın sergilediği performans ve aldığı saha sonuçları bordo-mavilileri kış transfer döneminde yeniden arayışa itti. Teknik Direktör Ersun Yanal, takımı devre arasına kadar üst basamaklara doğru tırmandıracak performansı ortaya koyması için yoğun bir çalışma temposu uygularken, bir taraftan ise takımın ihtiyaç duyduğu mevkilere nokta transferler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yanal'ın kış transfer döneminde öncelikle forvet transferi dışında 3 bölgeye daha oyuncu istediği öğrenildi. Gol yollarında büyük bir sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibinin golcü oyuncu transferinde de bütçe kısıtlamasını ikinci plana iteceği belirtildi.



Eksikler giderilecek

Trabzonspor yönetimi sezon başında hayata geçirdiği futbolcu izleme komitesinde küçülmeye gitmesin ardından belirlenen oyuncuları kendi yöntemiyle takip ettirecek. 3 ismin kaldığı futbolcu izleme komitesi dışında bordo-mavili yönetim futbolun içinde gelmiş ve oyuncu bulma konusunda deneyimli isimlerle çalışacak. Takip edilen bir oyuncuyu 3 farklı isme ayrı ayrı dönemlerde ve bir birinden habersiz takip ettirecek olan Trabzonspor, oluşacak olan rapor doğrultusunda transfer çalışmasını yürütecek. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bilgisi doğrultusunda yürütülecek transfer çalışmalarında bordo-mavililerin devre arasında eksikliklerinin giderilmesi amaçlanıyor. Bu noktada transfer edilecek olan isimler belirlenirken, bu transferlerin gerçekleşmesinde bordo-mavili takımın güncel durumu önemli rol oynayacak.