''Bordo Mavi Vefa'' örneği
Trabzonspor, Süper Lig'de Adanaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde KTÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Wall Paper Grubu'nun hazırladığı ''Bordo Mavi Vefa'' adlı proje kapsamında Trabzon'da bulunan şehit çocukları, takımla bir araya geldi.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 9 Aralık Cuma günü Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda topla oynanan oyunla sona erdi.
Öte yandan, antrenman öncesi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Wall Paper Grubu'nun hazırladığı ''Bordo Mavi Vefa'' adlı proje kapsamında Trabzon'da bulunan şehit çocukları, takımla bir araya geldi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni gezen öğrenciler, daha sonra teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:50
- "Kötü sonucun tek sorumlusu benim"
Toplam 118
Yorum
65karabela tolgay nerde hani şu fener maçından sonra biz kendimizi kiev maçına hazırladık diyen çocuk:) belli belli iyi saklamışsınız.Kimse hakem hatalarından bahsetmesin 5 yıldır hem avrupada hem türkiyede bunu fenere çok yaptılar braga maçı bunun en iyi ispatıdır
- Al sana parti: 3 gol 1 asist
Toplam 20
Yorum
Türk Adamsin arda turan sen kalbimizdeki messi sin zaten ama milli takimda da böyle oyna lutfennn
- Otelini teminat gösterdi
Toplam 7
Yorum
Aslan GALATASARAYDAKI MADDI SORUNUN SEBEBI LISECILERDIR ÜYELIGI TARAFTARA ACSINLAR KIMSENIN PARASINA IHTIYACI KALMAZ FENERBAHCE ÜYELIGI TARAFTARINA ACTIK ZENGIN TÜCCAR POZISYONUNDA BIZ ISE DURUM MALUM
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