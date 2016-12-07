 ''Bordo Mavi Vefa'' örneği – Fotomaç – 07 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''Bordo Mavi Vefa'' örneği

    ''Bordo Mavi Vefa'' örneği

    Trabzonspor, Süper Lig'de Adanaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde KTÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Wall Paper Grubu'nun hazırladığı ''Bordo Mavi Vefa'' adlı proje kapsamında Trabzon'da bulunan şehit çocukları, takımla bir araya geldi.

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 9 Aralık Cuma günü Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda topla oynanan oyunla sona erdi.

    Öte yandan, antrenman öncesi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Wall Paper Grubu'nun hazırladığı ''Bordo Mavi Vefa'' adlı proje kapsamında Trabzon'da bulunan şehit çocukları, takımla bir araya geldi.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni gezen öğrenciler, daha sonra teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.



    Kaynak: AA
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:50
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Bordo Mavi Vefa'' örneği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.